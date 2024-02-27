Несколько европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы для оказания большей поддержки украинской армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили участники неформального саммита по поддержке Украины, созванного в понедельник по инициативе президента Франции, сообщает Le Monde.

Глава правительства Чехии Петер Фиала заявил, что пятнадцать стран готовы присоединиться к инициативе его государства, которая имеет целью решить проблему нехватки боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, для Украины.

"Чешская инициатива пользуется сильной поддержкой со стороны нескольких стран", – сказал Фиала после встречи в Париже, добавив, что "это очень сильный сигнал для России".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что чешское предложение соответствует прошлой политике ЕС, и объявил, что Париж присоединится к инициативе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна выделит более 100 миллионов евро на реализацию чешского плана, и что "другие страны присоединятся".

"Что касается боеприпасов, то есть очень хорошая чешская инициатива по покупке боеприпасов и снарядов со всего мира для Украины", – пояснил Рютте. Он отказался уточнить, какие именно страны за пределами Европы могут быть привлечены к производству этих боеприпасов. "Это тайна", – сказал он.

Несколько стран, включая Францию, Германию и Италию, подписали двусторонние соглашения о безопасности с Киевом в течение последних недель. ЕС пытается выполнить свои обязательства перед Украиной, особенно в части поставок снарядов.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который также присутствовал в Париже, заверил, что министры обороны ЕС представят "в течение следующих десяти дней конкретный план по усилению способности заказывать боеприпасы для поддержки военных усилий украинского народа".

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Чешское Министерство обороны заявило в пятницу, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.