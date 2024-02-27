Российские олигархи проиграли апелляцию Британии по санкциям на частные самолеты и суперъяхту

Российские олигархи Евгений Швидлер и Сергей Науменко проиграли апелляции по поводу обжалования режима санкций Великобритании, что усиливает преследование российских активов со стороны Лондона.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Партнер Романа Абрамовича Швидлер не смог отменить замораживание активов в виде частных самолетов, в то же время девелопер Науменко, который не находится под санкциями, проиграл апелляцию по задержанию его суперъяхты Phi.

"Я согласен с тем, что эти санкции являются суровыми и бессрочными. Чтобы санкции были эффективными, надо заплатить серьезную цену", – отметил в решении судья Рабиндер Сингх.

Швидлер пытался доказать, что тогдашний министр транспорта, а сейчас министр обороны Грант Шаппс давил на Министерство иностранных дел Великобритании, чтобы наложить на него ограничения.

Он заявил, что правительство поспешило с санкциями против него, поскольку в ведомстве опасались, что им придется выпустить его самолет с частного аэродрома без формальных ограничений.

Как сообщили его адвокаты, миллиардер, проживающий сейчас в США, планирует обжаловать решение судей в Верховном суде.

В то же время судьи раскритиковали Шаппса за его комментарии во время задержания суперъяхты Phi, поскольку тот некорректно обвинил Науменко в "связях с Путиным", что "не надо было говорить".

Ранее Министерство юстиции США 22 февраля объявило о ряде уголовных и гражданских мер, направленных против подсанкционных российских олигархов и других лиц, обвиняемых в поддержке Кремля и его военных.

Перед этим стало известно, что Соединенные Штаты передадут в распоряжение Эстонии 500 тысяч долларов конфискованных российских активов, чтобы направить их на поддержку Украины.