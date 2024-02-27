Російські олігархи програли апеляцію Британії щодо санкцій на приватні літаки й супер'яхту

Російські олігархи Євгеній Швідлер та Сергєй Науменко програли апеляції щодо оскарження режиму санкцій Великої Британії, що посилює переслідування російських активів з боку Лондона.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Партнер Романа Абрамовича Швідлер не зміг скасувати замороження активів у вигляді приватних літаків, водночас забудовник Науменко, який не перебуває під санкціями, програв апеляцію щодо затримання його супер'яхти Phi.

"Я погоджуюся з тим, що ці санкції є суворими та безстроковими. Щоб санкції були ефективними, треба заплатити серйозну ціну", – зазначив у рішенні суддя Рабіндер Сінгх.

Швідлер намагався довести, що тодішній міністр транспорту, а зараз міністр оборони Грант Шаппс тиснув на МЗС Британії, щоб накласти на нього обмеження.

Він заявив, що уряд поспішив з санкціями проти нього, оскільки у відомстві побоювалися, що їм доведеться випустити його літак з приватного аеродрому без формальних обмежень.

Як повідомили його адвокати, мільярдер, який наразі живе в США, планує оскаржити рішення суддів у Верховному суді.

Водночас судді розкритикували Шаппса за його коментарі під час затримання супер'яхти Phi, оскільки той некоректно звинуватив Науменка в "зв'язках з Путіним", що "не треба було говорити".

Раніше Міністерство юстиції США 22 лютого оголосило про низку кримінальних і цивільних заходів, спрямованих проти підсанкційних російських олігархів та інших осіб, звинувачених у підтримці Кремля і його військових.

Перед цим стало відомо, що Сполучені Штати передадуть у розпорядження Естонії 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів, щоб спрямувати їх на підтримку України.