США направят полмиллиона долларов конфискованных российских активов на поддержку Украины

Соединенные Штаты передадут в распоряжение Эстонии полмиллиона долларов конфискованных российских активов, чтобы направить их на поддержку Украины.

Об этом говорится в заявлении Минюста США, пишет "Европейская правда".

На полях Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генпрокурора Лиза Монако и генсекретарь Эстонии Тинис Саар объявили, что в поддержку Украины направят около 500 тысяч долларов конфискованных российских активов.

Эти средства США конфисковали после разоблачения сети нелегальных закупок с целью импорта в Россию высокоточного шлифовального промышленного станка американского происхождения, используемого в оборонно-промышленном комплексе. На этой неделе гражданин Латвии, обвиняемый в причастности к этой схеме, признал вину в нарушении экспортного законодательства США.

"Этот трансфер будет первым таким трансфером США иностранному союзнику с целью оказать помощь Украине, и вторым случаем, когда рабочая группа Министерства юстиции передает конфискованные российские активы в пользу Украины. В прошлом году 5,4 млн долларов замороженных активов передали Госдепу на программу поддержки украинских ветеранов", – отметили в коммюнике.

Из-за юридических особенностей данной ситуации США не могут направить средства напрямую Украине, поэтому их передадут Эстонии, которая сделала свой вклад в расследование, а Эстония использует деньги в проекте по оценке ущерба и восстановлению украинской энергосистемы после российских обстрелов.

Активы были конфискованы еще в начале 2023 года по итогам расследования, начавшегося еще раньше; ключевого подозреваемого задержали осенью 2022 года.

По выводам следствия, руководитель латвийской компании заблаговременно договорился с конечными покупателями станка в России, а для американского продавца на этапе получения разрешений делал вид, что станок продается в Латвию. Оборудование перехватили до того, как его вывезли в Россию.

Напомним, Эстония призывает Евросоюз конфисковать более 150 млрд евро замороженных российских активов до конца года, чтобы успеть до выборов в США.

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