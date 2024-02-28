Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков

Нижняя палата чешского парламента 28 февраля одобрила законопроект, призванный уравнять в большинстве прав гетеросексуальные и гомосексуальные пары, но не поддержала легализацию однополых браков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Поправки в Гражданский кодекс Чехии, которые парламент пытался рассмотреть с середины прошлого года, предусматривали, что люди одного пола будут иметь в браке такие же права, которые сейчас имеют женщина и мужчина: наличие общего имущества, право на пенсию вдовца и вдовы, права и обязанности в отношении детей, а также доступ к замещающей семейной опеке.

В результате зарегистрированные гражданские партнерства, которые сейчас могут заключать геи и лесбиянки и которые существуют в Чехии с 2006 года, должны были бы практически исчезнуть как институт.

Но из-за протестов консервативных депутатов конечный законопроект, принятый нижней палатой парламента Чехии, не вводит однополых браков, а лишь подтверждает уже имеющийся механизм партнерств для гомосексуальных пар.

Документ также не предусматривает права усыновления для таких пар. Единственный случай, когда гомосексуальные пары смогут усыновить ребенка – если один из них является его биологическим отцом.

Теперь законопроект будет передан на обсуждение в верхнюю палату – Сенат, после чего его должен подписать президент Петр Павел – который ранее поддержал легализацию именно однополых браков в Чехии.

Большинство стран-членов Европейского Союза позволяют однополые браки. Одной из последних их одобрила Греция.