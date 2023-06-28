Президент Чехии поддерживает легализацию однополых браков

Чешский президент Петр Павел в обращении к конференции в Сенате страны, посвященной легализации однополых браков, назвал недопустимым ограничение в правах части общества из-за ее сексуальной ориентации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Павел в обращении отметил, что тема легализации однополых браков вызывает большие страсти и приводит к эмоциональным дебатам, в которых теряются права людей и их детей. Он отметил, что, согласно опросам, чехи выступают за брак для всех.

"На самом деле речь не идет о революции, а лишь о справедливых правовых рамках для пар и семей, которые уже существуют и являются частью нашего общества", – сказал президент Чехии.

В поддержку легализации однополых браков высказались и присутствующие в зале спикеры нижней и верхней палаты парламента Чехии – Маргарита Пекарова Адамова и Томаш Вистрчил.

Эмоциональное выступление Пекаровой Адамовой сорвало аплодисменты в зале. Она назвала своего мужа самым важным человеком и опорой в своей жизни. "Короче говоря, я хочу, чтобы другие могли это почувствовать. Что в этом такого непонятного?" – эмоционально сказала спикер.

Поправки в Гражданский кодекс Чехии, которые парламент пытается поставить на голосование как минимум с мая, предусматривают, что люди одного пола будут иметь в браке такие же права, которые сейчас имеют женщина и мужчина: наличие общего имущества, право на пенсию вдовца и вдовы, права и обязанности в отношении детей, а также доступ к замещающей семейной опеке.

В результате зарегистрированные гражданские партнерства, которые сейчас могут заключать геи и лесбиянки и которые существуют в Чехии с 2006 года, практически исчезнут как институт.

Однополые браки сейчас могут заключать граждане пятнадцати государств-членов ЕС, еще семь – признают другие формы негетеросексуального партнерства. Вскоре к перечню стран, где легализованы однополые браки, присоединится Эстония.