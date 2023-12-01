В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу

В Мадриде на кольцевую дорогу упал вертолет, в результате инцидента три человека получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Авария произошла посередине трассы М-40, совсем недалеко от выставочного центра "Ифема", где до четверга проходила авиационная ярмарка European Rotors.

фото JUAN JOSÉ MARTÍNEZ

По данным источников из мадридской службы по чрезвычайным ситуациям и Гражданской гвардии, авария вертолета желтого цвета с регистрационным номером F-HPUX произошла в 10:20.

Работник прачечной, которая находится рядом с местом падения вертолета, рассказал, что услышал громкий взрыв: "Когда я выглянул на улицу, то увидел машины, тормозившие на шоссе, а затем вертолет с отломанным хвостом".

"Слава Богу, что это было в это время, потому что если бы это было после часу дня, было бы туго", – комментирует он, имея в виду мощный поток автомобилей, выезжающих из Мадрида по пятницам по трассе М-40.

Из раненых, которые находились в вертолете, один покинул его самостоятельно, а другого спасли пожарные. Их обоих доставили в больницу, один из них – с легкой травмой головы, другой – с возможным переломом бедра.

Третий пострадавший, водитель автомобиля, который ехал по трассе М-40, получил очень незначительные порезы, вызванные разбитыми окнами его машины. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили.

Пожарные проводят "контроль риска после проверки отсутствия разлива топлива". Тем временем Генеральная дирекция дорожного движения перекрыла движение по одной полосе в каждом направлении трассы М-40, чтобы облегчить работу аварийных служб и изъятие устройства, но не прервала движение полностью на этой дороге, которое, однако, затрудняется в обоих направлениях.

Команда Pegaso, занимающаяся безопасностью в воздушном пространстве Командования гражданской гвардии Мадрида, взяла на себя ответственность за расследование аварии, причины которой пока неизвестны.

Ярмарка, которая закрылась в четверг после четырех дней работы, считается одной из важнейших в секторе вертолетной авиации и одной из крупнейших в Европе.

Напомним, в ноябре пятеро американских военнослужащих погибли в катастрофе военного вертолета над Средиземным морем.

А в прошлые выходные в Австрии разбился легкомоторный самолет, четыре человека на борту погибли.