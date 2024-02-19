В Швейцарии разбился самолет с парашютистами: все выжили, кроме пилота

В Швейцарии вблизи аэродрома Гренхен в воскресенье днем разбился самолет с парашютистами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщению полиции кантона Золотурн, пилот погиб, а остальным одиннадцати пассажирам удалось благополучно приземлиться на землю с помощью парашютов.

По данным информационного агентства Keystone-SDA, потерпевший крушение самолет принадлежал парашютному клубу Skydive Grenchen. На месте происшествия работали несколько патрулей кантональной полиции Золотурн, пожарной службы Гренхена, следственного центра федеральной службы безопасности (Sust) и Федеральной криминальной полиции.

Пока непонятно, как именно произошла авария.

В небольшом городке Гренхен находится важный региональный аэропорт. Ежегодно аэропорт принимает около 60 тысяч рейсов. Самолет упал на соседнее поле.

1 декабря в Мадриде на кольцевую дорогу упал вертолет, в результате инцидента три человека получили ранения.

Перед этим в Австрии разбился легкомоторный самолет, четыре человека на борту погибли.