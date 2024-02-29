Вертоліт з шістьма людьми впав в океан біля західного узбережжя Норвегії

Гелікоптер, на борту якого перебували шестеро людей, у середу впав в океан біля узбережжя західної Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомили в Об'єднаному рятувально-координаційному центрі країни.

Усіх людей, які упали в воду разом з гелікоптером, вдалося врятувати. Найбільша в регіоні університетська лікарня Хаукеланда повідомила, що прийняла всіх шістьох постраждалих, але їхній стан здоров'я наразі незрозумілий.

Вертоліт належав норвезькій авіакомпанії Bristow. Енергетична група Equinor повідомила, що вертоліт був пошуково-рятувальним судном, який зазвичай обслуговує платформи на нафтогазовому родовищі Oseberg у Північному морі.

Гелікоптер моделі Sikorsky S-92 на момент аварії виконував навчально-тренувальну місію з пошуку і порятунку, повідомив журналістам речник поліції, додавши, що поки що зарано говорити про причини катастрофи.

"Ми знаємо про інцидент і готові підтримати слідчі органи та нашого замовника. Безпека є нашим головним пріоритетом", – сказав представник Sikorsky, підрозділу Lockheed Martin.

Представник рятувальної служби повідомив телеканалу TV2, що під час аварії в цьому районі був сильний вітер.

Дані повітряного руху показали, що кілька рятувальних вертольотів кружляли в повітрі біля острова на захід від Бергена, другого за величиною міста Норвегії і жвавого центру норвезької морської нафтогазової промисловості.

У 2016 році вертоліт Airbus Super Puma, який повертався з Північного моря, розбився приблизно в тому ж районі, в результаті чого загинули всі 13 осіб, що перебували на борту.

Нещодавно у Швейцарії розбився літак з парашутистами – всі вижили, окрім пілота.

А в грудні у Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт, у результаті інциденту три людини отримали поранення.