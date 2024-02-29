В Хорватии большинство отказалось распустить парламент, оппозиция готовит протесты

В среду правящее большинство в парламенте Хорватии (Саборе) отказалось его распустить и назначить выборы, несмотря на требования оппозиции, которая пообещала провести ответные акции протеста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Против роспуска парламента проголосовали 78 членов партии HDZ и ее партнеров по коалиции, тогда как 59 членов оппозиции высказались за проведение выборов. Поскольку в Хорватии этот год и так год выборов – когда должны состояться выборы Сабора, главы государства и евровыборы, – решение большинства продолжить работу парламента вызвало гнев оппозиции.

В ответ лидер левой оппозиционной партии SDP Педжа Грбин объявил о проведении акций протеста 23 марта в Загребе и по всей стране.

Это решение вызвало опасения, что HDZ отложит проведение парламентских выборов на как можно более долгий срок, вероятно, до выборов в Европейский парламент в июне.

Члены правящей коалиции ранее называли апрель и май как вероятные даты выборов, а затем заявили, что они состоятся "в пределах конституционного срока". Это означает, что они могут пройти летом, когда большинство хорватов будут в отпусках, или даже в сентябре.

Опросы показывают, что HDZ, скорее всего, победит на выборах, но сформировать новое правительство будет трудно.

17 февраля тысячи людей вышли на митинг в столице Хорватии Загребе, обвиняя правящую правоцентристскую партию в коррупции и требуя скорейшего проведения нынешних парламентских выборов.

Ранее несколько сотен журналистов устроили в Загребе акцию протеста против намерений властей принять законопроект, который потенциально предусматривает заключение за разглашение подробностей уголовных расследований.