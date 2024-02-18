Тысячи людей вышли на митинг в Хорватии с требованием скорейших выборов

Тысячи людей вышли на митинг в столице Хорватии Загребе в субботу, обвиняя правящую правоцентристскую партию в коррупции и требуя скорейшего проведения нынешних парламентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Оппоненты правительства на субботнем митинге – крупнейшем за последние годы митинге против премьера Андрея Пленковича – размахивали флагами и плакатами с надписью "Хватит!", а также выкрикивали: "Долой!" и "Выборы сейчас!".

AP

AP

Митинг в Загребе организовали 11 центристских и левых оппозиционных партий, которые хотят, чтобы парламентские выборы состоялись немедленно.

Они подали официальное требование о роспуске парламента Хорватии на фоне спора вокруг назначения Пленковичем новым генеральным прокурором страны Ивана Турудича несмотря на сообщения о его связях с людьми, причастными к коррупции.

Хорватия должна провести парламентские и президентские выборы в 2024 году, но даты их проведения еще не определены.

Во время митинга представитель Социал-демократической партии Даворко Видович обвинил Пленковича в ограничении демократических свобод в Хорватии.

"Наша земля и наш народ заслуживают наилучшего решения. Мы не должны позволить им погрузить нас в автократию", – отметил он.

Ранее несколько сотен журналистов устроили в Загребе акцию протеста против намерений властей принять законопроект, который потенциально предусматривает заключение за разглашение подробностей уголовных расследований.

В прошлом году десятки журналистов и правозащитников протестовали в Республике Сербской – сербской части Боснии и Герцеговины, где обсуждалось возвращение уголовной ответственности за клевету и оскорбление.