В Молдове могут признать угрозой госбезопасности публичные угрозы власти

Власти Молдовы могут включить в список угроз государственной безопасности публичные угрозы, в том числе в Интернете и соцсетях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает rupor.md.

Подобные меры предусмотрены в законопроекте о внесении изменений в "Закон о государственной безопасности", который зарегистрировал депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп.

"Публичные и гибридные угрозы, в том числе через социальные сети, а также действия, угрожающие жизни, физической неприкосновенности, свободе действий, здоровью и безопасности лиц, находящихся под защитой государства, предлагают включить в перечень действий, которые представляют особую угрозу для государственной безопасности", — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что угрозы в адрес высокопоставленных лиц, пользующихся государственной защитой, "могут принимать различные формы (могут быть публичными, гибридными, через соцсети)".

"Поэтому необходимо принимать все меры для предотвращения и противодействия таким действия", – указывается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы, которая сталкивается с дестабилизацией со стороны России.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.