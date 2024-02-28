В правительстве Молдовы отреагировали на заявления съезда "депутатов" Приднестровья

Бюро реинтеграции Молдовы назвало пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

Как сообщает "Европейская правда", заявление ведомства цитирует Newsmaker.

"Вице-премьер по реинтеграции и Бюро реинтеграции отвергают пропагандистские заявления Тирасполя. Напоминаем, что приднестровский регион пользуется преимуществами политик мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС", – заявили в ведомстве.

Перед этим представитель правительства сказал, что Кишинев не ожидает какой-то эскалации после съезда приднестровских "депутатов".

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

Этот съезд стал седьмым таким событием и первым за последние почти 20 лет. На предыдущем съезде в 2006 году "депутаты" решили проводить референдум за присоединение к России. По его итогам приднестровский "центризбирком" объявил, что более 97% приднестровцев поддержали будущее вхождение Приднестровья в состав России; местные депутаты до сих пор апеллируют к этим "результатам".

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

Смотрите также видеоблог с депутатом парламента Молдовы на эту тему.