У Молдові можуть визнати загрозою держбезпеці публічні погрози владі

Влада Молдови може включити до списку загроз державній безпеці публічні погрози, зокрема в інтернеті й соцмережах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє rupor.md.

Такі заходи передбачені в законопроєкті про внесення змін до "Закону про державну безпеку", який зареєстрував депутат партії "Дія і солідарність" (ПДС) Ліліан Карп.

"Публічні та гібридні погрози, зокрема через соціальні мережі, а також дії, що загрожують життю, фізичній недоторканності, свободі дій, здоров'ю та безпеці осіб, які перебувають під захистом держави, пропонують включити до переліку дій, що становлять особливу загрозу для державної безпеки", – йдеться в законопроєкті.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що погрози на адресу високопоставлених осіб, які користуються державним захистом, "можуть набувати різних форм (можуть бути публічними, гібридними, через соцмережі)".

"Тому необхідно вживати всіх заходів для запобігання та протидії таким діям", – вказують у пояснювальній записці.

Раніше повідомляли, що європейські держави обговорюють, як посилити військову підтримку Молдови, яка стикається з дестабілізацією з боку Росії.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.