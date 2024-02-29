Туск не виключив, що Польща може заборонити імпорт зерна з Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив, що країна може запровадити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії за прикладом Латвії.

Слова Туска на пресконференції у Варшаві 29 лютого цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами польського прем’єра, сільськогосподарська продукція з Росії та Білорусі, яка ввозиться в Польщу, також спричиняє викривлення на ринку, якими обурюються фермери-протестувальники.

"Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт (сільськогосподарської. – Ред.) продукції з Росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить з відповідною ініціативою", – додав він.

Також Туск заявив, що Європейському Союзу необхідно "серйозно зосередитися на поліпшенні регулювання, коли йдеться про імпорт зернових і харчових продуктів зі сходу".

Як і більшість країн Європи, Польща останніми тижнями охоплена протестами фермерів, які виступають проти екологічних норм Європейського Союзу і, за їхніми словами, недобросовісної конкуренції з боку України після запровадження для неї торговельних пільг.

Минулого тижня латвійський парламент прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.