Президент Латвии рассказал, как Запад должен реагировать на послание Путина

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс, комментируя обращение Владимира Путина российскому Федеральному собранию, призвал союзников активнее помогать Украине оружием и усиливать собственную обороноспособность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

По словам Ринкевичса, Путин в своем послании 29 февраля "снова угрожает ядерной войной, он хочет запугать нас и продолжить свою агрессию против Украины и свободного мира".

"Мы не должны поддаваться на его шантаж, удвоить наши усилия по вооружению Украины, укрепить нашу собственную оборону и не позволить ему начертить ни одной красной линии", – подчеркнул президент Латвии.

Putin again threatens nuclear war, he wants to intimidate us and to continue his aggression against Ukraine and the free world. We must not yield to his blackmail, double down our efforts to arm Ukraine, strengthen our own defense, and not allow him to draw any red lines.