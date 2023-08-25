В Италии пес помог полиции поймать босса мафии

В Италии полиция арестовала босса клана неаполитанской мафии Каморра Луиджи Каччапуоти, в чем им помог пес.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует ведомство карабинеров Италии.

Как говорится в сообщении, многомесячные поиски завершились на вилле с бассейном неподалеку от города Джульяно-ин-Кампания.

Правоохранители отмечают, что искали его в течение длительного времени. Благодаря традиционному расследованию и использованием технологических средств, мониторингу соцсетей и денежных переводов им удалось определить территорию, где скрывался 64-летний мужчина.

Его точное местонахождение все еще оставалось непонятным. Поэтому карабинеры прочесывали всю территорию, пока однажды пес любовницы мафиози не указал на его укрытие.

Собака выглядывала из полузакрытого окна большой виллы, чем вызвала у следователей подозрение, что это имение было убежищем беглеца. Участники рейда, изучив и проанализировав все возможные пути побега, даже городскую канализацию, которая проходила под землей, в конце концов нашли Каччапуоти.

Мафиози нашли лежащим возле бассейна, когда он листал газету, которая была открыта на странице новостей с мафиозной хроникой. При задержании мужчина не оказал сопротивления.

Виллу конфисковали, а женщину, которая находилась в его компании, также арестовали за пособничество и соучастие.

Ранее сообщалось, что на греческом острове Корфу после 11 лет укрытия арестовали 60-летнего мафиози по подозрению в участии в преступной организации и финансовых преступлениях.

Перед этим глава Федеральной полиции Швейцарии Николетта Делла Валле заявил о недостаточном количестве финансирования и правоохранителей для борьбы с итальянской мафией, которая ведет деятельность в стране и вредит экономике.

Перед этим итальянская полиция арестовала 82 человека по подозрению в членстве в мафии Фоджи – преступников из региона Апулия.