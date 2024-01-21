В Германии 300 тысяч человек протестовали против ультраправой "АдГ"

По всей Германии накануне состоялись новые масштабные демонстрации против ультраправых сил и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

В частности, во Франкфурте на акцию протеста под лозунгом "Защитим демократию" вышли, по оценкам полиции, 35 тысяч человек.

Такое же количество протестующих собралось в Ганновере, еще 30 тысяч вышли на демонстрацию в Дортмунде, по 20 тысяч – в Штутгарте и Карлсруэ, 18 тысяч – в Гейдельберге, 16 тысяч – в Галле, 12 тысяч – в Касселе, по 10 тысяч – в Нюрнберге, Вуппертале и Эрфурте.

dpa

Еще тысячи и десятки людей митинговали в меньших городах. На курортном острове Зюльт в Северном море на протест вышли около 600 человек.

Демонстранты держали плакаты с надписями "Фашизм не является альтернативой", "Нацистам нет места", "Нацисты и антисемиты должны быть высланы" и другие.

Ожидается, что в воскресенье на улицы также выйдут десятки тысяч людей, когда демонстрации против "АдН" состоятся в Берлине, Кельне и Мюнхене.

Поводом для протестов стало участие представителей "АдГ" во встрече правых экстремистов. Участники обсуждали идею так называемой "ремиграции" – принуждения миллионов иностранцев и граждан Германии с миграционными корнями покинуть страну.

После расследования Correctiv во многих городах Германии прошли акции против правого экстремизма, а на демонстрации в Потсдаме появились в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

В пятницу в немецком Гамбурге на демонстрацию против "Альтернатива для Германии" вышли десятки тысяч людей.