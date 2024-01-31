Военно-морская миссия ЕС по защите кораблей в Красном море начнется 19 февраля

Военно-морская миссия Европейского Союза для защиты коммерческого судоходства в Красном море от ракетных атак повстанцев-хуситов в Йемене, как ожидается, начнется 19 февраля.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

"Морская безопасность в Красном море значительно ухудшилась за последние недели, и мы очень активно продвигаем работу над новой морской операцией, чтобы действовать в сугубо оборонительном режиме для защиты торговых судов", – подтвердил Жозеп Боррель после неформальной встречи министров обороны в Брюсселе.

"Наша цель – создать и запустить эту миссию Aspidos самое позднее 19 февраля, я надеюсь, и я уверен, что мы это сделаем", – добавил он. Министры иностранных дел со всего ЕС должны встретиться в бельгийской столице до этой даты и одобрить этот план.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене осуществляют ракетные и беспилотные атаки на коммерческие суда в Красном море с момента начала наступления Израиля на сектор Газа после смертоносных атак боевиков группировки ХАМАС против Израиля 7 октября.

Красное море является важным торговым маршрутом, через который проходит примерно 12% мировой торговли, в том числе 30% мировых контейнерных перевозок.

Нападения заставили некоторые крупные судоходные компании избегать этого региона в пользу более длинных и, соответственно, более дорогих маршрутов, что привело к задержкам в транспортировке и уже заставило некоторые заводы в Европе временно остановить производство.

Пока только пять стран-членов публично заявили, что примут участие в миссии: Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия и Германия.

Детали, которые еще нужно согласовать до 19 февраля, включают в себя то, какой военный персонал и силы будут задействованы в миссии, какая страна ее возглавит и где будет расположена штаб-квартира.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно на позапрошлой неделе.

Согласно предложениям Европейской службы внешних дел, с которыми ознакомились журналисты, миссия будет предусматривать "по меньшей мере три эсминца или фрегата, оснащенные системами ПВО, с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года".

Ранее ЕС рассматривал возможность использования для этой цели своей миссии "Аталанта" по противодействию пиратству, которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против, хотя не отвергла возможность организации отдельной миссии.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.