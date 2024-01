США с союзниками нанесли новую серию ударов по объектам хуситов в Йемене

В ночь с 22 на 23 января силы США и Великобритании при поддержке союзников из Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по восьми объектам хуситов в районах Йемена.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования армии США, информирует "Европейская правда".

Удары наносились по подконтрольным хуситам районам, которые боевики используют для атак на международные торговые суда и корабли ВМС США в регионе.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo