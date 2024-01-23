США с союзниками нанесли новую серию ударов по объектам хуситов в Йемене

В ночь с 22 на 23 января силы США и Великобритании при поддержке союзников из Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по восьми объектам хуситов в районах Йемена.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования армии США, информирует "Европейская правда".

Удары наносились по подконтрольным хуситам районам, которые боевики используют для атак на международные торговые суда и корабли ВМС США в регионе.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo January 22, 2024

Целями были ракетные системы и пусковые установки, системы противовоздушной обороны, радары и глубоко закопанные хранилища оружия.

"Эти удары имеют целью ослабить способность хуситов продолжать свои безрассудные и незаконные нападения на корабли США и Великобритании, а также на международное коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе", – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что эти удары не были частью операции по защите Красного моря Prosperity Guardian.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, признав, что последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.