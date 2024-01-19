НАТО анонсировал "масштабную инвестицию" в закупку 155-мм боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и снабжению Стейси Каммингс в следующий вторник, 23 января, подпишут соглашение о закупке 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как анонсировали в Североатлантическом Альянсе 19 января, запланированное соглашение является "новой масштабной инвестицией в артиллерийские снаряды".

Деталей сделки в НАТО не раскрывают, лишь анонсировав заявления генерального секретаря и директора Агентства Альянса по поддержке и снабжению.

После полномасштабного вторжения России в Украину западные государства, в том числе и члены НАТО, столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов, ежедневные расходы которых исчисляются тысячами.

Согласно западным оценкам, Украина использует до 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в день. И уже в феврале прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег, что Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем Запад может их производить.

Альянс подталкивает страны-члены к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

Соединенные Штаты стремятся существенно нарастить производство артиллерийских снарядов – до 100 тысяч в месяц в 2025 году – ввиду того, что они быстро расходуются в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.