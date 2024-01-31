Министр обороны Эстонии сообщил, когда Украина получит обещанный миллион снарядов от ЕС

Министры обороны стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились, что выполнят свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов – однако позже, чем планировали в прошлом году.

Об этом в Twitter (X) написал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает "Европейская правда".

"Мы только что договорились с министрами обороны ЕС, что выполним свое обещание поставить в Украину миллион артиллерийских снарядов", – отметил эстонский министр.

По его словам, до конца марта будет достигнут показатель в 500 тысяч снарядов, а до конца года – 1,1 миллиона.

Производственные мощности ЕС вырастут до показателя в 1,5 миллиона к концу 2024 года, добавил Певкур.

В марте 2023 года ЕС разработал план по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов, одного из ключевых вооружений в полномасштабной российско-украинской войне. Его целью была поставка миллиона снарядов до марта 2024 года.

В начале января в Еврокомиссии выражали уверенность, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что процесс затормозился.

По данным Reuters от начала декабря, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года.

В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на оборонно-промышленный комплекс для наращивания производства снарядов для Украины.