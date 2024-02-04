На гірнолижному курорті Австрії загинув громадянин Нідерландів

На австрійському гірськолижному курорті Зальбах-Гінтерглемм внаслідок нещасного випадку загинув громадянин Нідерландів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

За словами австрійської поліції, 63-річний чоловік зіткнувся з однією з опор підйомника під час катання на лижах у суботу вдень.

Нещасний випадок стався на горі Цвьольферкогель, висотою якої становить близько 3 тисяч метрів.

Зазначають, що нідерландець вдарився об опору на краю схилу. Попри спроби реанімувати чоловіка, він помер на місці від отриманих травм.

Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило смерть свого громадянина. Відомство надає родині загиблого консульську допомогу.

Раніше у Польщі помер у лікарні турист, який вдень у неділю потрапив у лавину в польських Татрах.

Перед цим троє людей потрапили у лавину у горах Норвегії, один з туристів серйозно травмувався.

На початку січня двоє людей загинули внаслідок сходження лавини у гористій місцевості на півночі Фінляндії.