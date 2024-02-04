Поддержка немецких ультраправых упала до минимума за семь месяцев

Поддержка избирателями в Германии ультраправой партии "Альтернативы для Германии" ("АдГ") является самой низкой с июля 2023 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный социологическим институтом Insa для издания Bild am Sonntag.

Согласно исследованию, "АдН" получила поддержку 20% избирателей, что на один процентный пункт меньше, чем неделю назад.

Впрочем, поддержка партии лишь немного снизилась со своего максимума, который составлял около 23%, и праворадикалы остаются второй по поддержке политической силой в Германии.

В то же время, свидетельствует опрос, партия социал-демократов канцлера Олафа Шольца несколько выросла, поднявшись на один процентный пункт до 15% за последнюю неделю.

По данным исследования, правительственная партия "Свободных демократов" остается на уровне 4%, что ниже порога в 5%, необходимого для сохранения места в парламенте на следующих выборах.

Рейтинг еще одной политической силы правящей коалиции Германии, "Зеленых", остался неизменным – 13%.

Оппозиционная ХДС/ХСС остается наиболее популярной с 30 процентами, потеряв за неделю один процентный пункт. В то же время "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW), которая выступает против военной помощи Украине, сохранил поддержку в 7%.

Накануне в Берлине собрались более 150 тысяч человек, несмотря на дождь, на демонстрацию против ультраправой "Альтернативы для Германии" и правых экстремистов.

В течение трех недель по всей Германии десятки тысяч людей выходят на улицы против ультраправых. Толчком к протестам стал репортаж медиакомпании Correctiv о встрече радикальных правых 25 ноября в Потсдаме, на которой также присутствовали политики "Альтернативы для Германии" и отдельные члены ХДС и крайне консервативного "Союза ценностей".

На встрече обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.