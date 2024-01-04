Госдеп анонсировал поездку Блинкена на Ближний Восток: ожидают нелегких переговоров

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на этой неделе совершит визит на Ближний Восток, который станет четвертым с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Блинкен посетит Турцию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Израиль, а также побывает на Западном берегу реки Иордан и сделает дополнительную остановку в Греции.

"Мы не ожидаем, что каждый разговор в этой поездке будет легким", – сказал Миллер.

Ожидается, что Блинкен донесет послание о том, что США стоят на стороне Израиля, а также подтолкнет премьер-министра Беньямина Нетаньяху к снижению интенсивности войны против ХАМАС в Газе.

Также госсекретарь выступает за увеличение объемов гуманитарной помощи в Газу, призывает арабские страны оказать давление на Иран и ХАМАС, чтобы способствовать освобождению заложников.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газы.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.