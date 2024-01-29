NBC: США могут замедлить продажу оружия Израилю для давления по поводу войны в Газе

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность замедления или приостановления поставок некоторых видов оружия в Израиль, чтобы заставить Тель-Авив прислушаться к давним призывам Вашингтона сократить масштаб военной операции в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех нынешних и одного бывшего американских чиновников.

По словам источников, после того, как недели частных запросов администрации Байдена дали меньше результатов, чем желает Белый дом, США рассматривают возможность замедления или приостановления поставок.

Вашингтон надеется, что это подтолкнет Израиль к таким действиям, как открытие гуманитарных коридоров для оказания большей помощи палестинскому гражданскому населению.

По указанию Белого дома, Пентагон изучает, какое оружие Израиль просит предоставить, и какое может быть использовано в качестве рычага воздействия, сообщили собеседники NBC News, впрочем, никаких решений еще не приняли.

По их данным, израильские чиновники продолжают просить администрацию президента США о предоставлении большего количества оружия, в том числе больших авиационных бомб, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Как утверждают неназванные чиновники, администрация, изучая вооружение, которое она может придержать, сосредоточена на наступательной военной технике. Вряд ли администрация замедлит поставки средств противовоздушной обороны.

В то же время американские чиновники также обсуждают возможность предоставления Израилю большего количества вооружений, о которых он просит, как стимул для осуществления некоторых шагов, о которых просили США, сообщают источники.

В материале говорится, что в администрации Байдена продолжают разочаровываться тем, что Израиль часто игнорирует их призывы заботиться о минимизации вреда палестинскому гражданскому населению.

Это разочарование недавно возросло и в Пентагоне, тогда как Байден и другие чиновники Белого дома уже давно непублично выражают раздражение тем, как Нетаньяху ведет войну, отмечают источники.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своей поездки на Ближний Восток заявил Нетаньяху о необходимости создания палестинского государства.

Нетаньяху после разговора с президентом США Джо Байденом опубликовал заявление, в котором он "подтвердил свою политику, что после уничтожения ХАМАС Израиль должен сохранить контроль над Газой, чтобы гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля".

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.