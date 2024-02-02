Польские фермеры планируют новую блокаду границы с Украиной

Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" анонсировали проведение всеобщей забастовки – с перекрытием дорог и пограничных переходов с Украиной.

Об этом сообщает RMF24, информирует "Европейская правда".

Как заявили в профсоюзе, через неделю – в пятницу, 9 февраля, в 10 утра – будут заблокированы все пограничные переходы с Украиной. На какой срок – пока не сообщается.

Кроме того, в некоторых воеводствах должны начаться временные перекрытия дорог. Они продлятся с 9 февраля по 10 марта.

Польские фермеры недовольны предложением Еврокомиссии еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС.

"Наше терпение исчерпано. Позиция Брюсселя, выраженная в последний день января 2024 года, неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", – говорится в заявлении профсоюза.

Польские фермеры заявляют, что будут бороться "до конца".

Как отмечается, одним из лидеров аграрной "Солидарности" является бывший министр сельского хозяйства в правительстве "Права и справедливости" Роберт Телус.

Напомним, в среду Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран-членов.

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