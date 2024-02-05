В ЕС напомнили Турции об ордере на арест Путина перед его визитом

Комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Турцию, в Еврокомиссии напомнили Анкаре, что в Международном уголовном суде выдали ордер на арест российского диктатора, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник.

"Просто хочу напомнить, что Путин разыскивается Международным уголовным судом, на него есть ордер на арест, и именно он представляет жестокую агрессию против Украины, европейской стабильности и глобального порядка, основанного на правилах, и мы надеемся, что наши турецкие партнеры это осознают", – сказал он.

Он также выразил надежду, что Анкара также осознает то, что все якобы усилия Кремля по поиску мирного решения в войне с Украиной были абсолютно неправдоподобными и несерьезными, а также имели постоянную эскалацию со стороны Москвы.

"Поэтому я повторяю, что Евросоюз считает украинскую "формулу мира" лучшей основой для достижения того, в чем нуждается Украина, – это справедливость с соблюдением международных правил, международного права и суверенитета Украины", – отметил Стано.

На уточняющий вопрос, рассчитывают ли в Еврокомиссии на арест президента РФ в Турции, представитель указал, что дело не в ожиданиях, а в необходимости соблюдать международное право.

"Ордер Международного уголовного суда является обязательным к исполнению всеми сторонами и всеми странами, которые ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда..." – пояснил он.

Напомним, Турция не подписала и не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с российским диктатором Владимиром Путиным новый механизм для экспорта украинского зерна через Черное море во время визита последнего в Турцию 12 февраля.

В марте 2023 года в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.