Глава МИД Турции: Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта зерна из Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с российским диктатором Владимиром Путиным новый механизм для экспорта украинского зерна через Черное море во время визита последнего в Турцию 12 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает Reuters.

В интервью телеканалу A Haber глава внешнеполитического ведомства отметил, что прилагаются усилия для поиска "новых методов" транспортировки украинского зерна на мировые рынки.

"Предыдущее зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма, теперь стало понятно, что есть возможность использовать другой механизм, и сейчас прилагаются усилия, чтобы конкретизировать эту возможность", – сказал Фидан, добавив, что Эрдоган поднимет этот вопрос во время встречи с Путиным в Турции.

Анкара пытается убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе, из которой Москва вышла в июле 2023 года, через год после начала ее реализации.

Министр иностранных дел Турции напомнил, что некоторые корабли смогли перевезти украинское зерно из Черного моря даже без этого соглашения.

"Мы хотим прояснить эту де-факто (ситуацию) с помощью нового механизма", – отметил Фидан.

Ранее Reuters сообщило, что президент Владимир Путин может приехать в Турцию 12 февраля.

Перед этим РФ подтвердила планы визита Путина, но не называла конкретной даты.

Разведка Великобритании указывала, что в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с момента вторжения России.

Она отмечала, что уверенность рынка поддерживается снижением страхования при посредничестве Великобритании в рамках страхового пакета Unity Facility и объявлением о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали коалицию для очищения Черного моря от мин.