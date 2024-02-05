Трамп атакует соглашение о границе в Сенате, которое содержит помощь для Украины

Бывший президент США и вероятный кандидат на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии Дональд Трамп призвал не голосовать за компромиссное соглашение по регулированию миграции в Сенате, которое является частью большого пакетного проекта, содержащего в том числе средства на помощь Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По мнению экс-президента США, "только дурак или радикальный левый демократ проголосует за ужасный законопроект о границе".

"Этот законопроект является прекрасным подарком для демократов и предсмертным желанием для Республиканской партии... Не будьте ТУПЫМИ!!! Нам нужен отдельный законопроект о границе и иммиграции", – написал он.

Trump opposes Biden border invasion bill -- "CLOSE THE BORDER NOW" pic.twitter.com/ULJlZIJqkb — Tom Fitton (@TomFitton) February 5, 2024

Напомним, накануне Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

В то же время спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.

Президент США Джо Байден в свою очередь призвал как можно скорее принять представленный в Сенате законопроект.