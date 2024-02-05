Словацкие фермеры готовы присоединиться к протестам вслед за европейскими коллегами

Словацкие фермеры готовы присоединиться к своим европейским коллегам в их акциях протеста, которые в последние недели всколыхнули многие страны.

Об этом заявили в Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палате (SPPK), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

SPPK считает, что Брюссель и его "зеленая" политика лежат в основе тяжелого положения европейских фермеров.

Это также включает в себя проблемы, связанные с плохим управлением Словацким сельскохозяйственным платежным агентством (APA) и определением национального стратегического плана реализации.

Например, впервые за 19 лет членства страны в ЕС агентство не смогло вовремя осуществить прямые выплаты, и ряд фермеров все еще ждут своих денег. Основными причинами этого являются неготовность APA и чрезмерное национальное законодательство.

На прошлой неделе Европейская комиссия пошла навстречу некоторым требованиям фермеров и предложила продлить приостановление ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год, но с ограничениями. Она также предложила разрешить фермерам ЕС продолжить освобождение от правил, которые требуют от хозяйств оставлять землю под паром, до конца 2024 года.

Но словацкие фермеры считают такие уступки "псевдоуступчивыми", а председатель SPPK Эмиль Мачо назвал их "последней каплей как для европейских, так и для словацких фермеров".

"Фермеры протестуют, жгут шины, заливают навозом административные центры в половине стран ЕС – это лишь следствие того, к чему часто приводит зеленый фанатизм в ЕС", – добавил он.

Мачо говорит, что словацкие фермеры готовы к протесту и будут координировать свои действия с фермерами из соседних стран Вышеградской четверки. Он также предупреждает, что они выведут на улицы "сотни тракторов", как это уже сделали фермеры в Германии, Франции, Италии, Испании, Румынии, Польше, Греции, Португалии и Нидерландах.

В дополнение к 5-6% пахотных земель, которые не обрабатываются в странах ЕС, Мачо указывает на многих фермеров, которые больше не работают в полях, а сидят в офисах, пытаясь "заполнить часто бессмысленные административные правила ЕС".

Напомним, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что проверка на границе выявила чрезмерный импорт агропродукции из Украины.

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