Разведка Британии: Режим РФ считает, что устранил угрозу от группы Вагнера

По оценке британского разведывательного сообщества, российский режим считает, что сумел устранить любые потенциальные угрозы от группы Вагнера.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании по войне в Украине в среду, сообщает "Европейская правда".

Как указано, новый командир "вагнеровцев" Антон "Лотос" Елизаров сделал свое первое видеообращение после гибели Евгения Пригожина и бывшего полевого командира наемников Дмитрия Уткина в августе 2023 года.

В своем видео Елизаров подробно описал местоположение новой штаб-квартиры "Вагнера" в "Казачьих лагерях" в Ростовской области.

Елизаров также утверждал, что на новой базе группы Вагнера будет размещен новый Добровольческий корпус Национальной гвардии России, что косвенно подтверждает подчинение группы Вагнера Росгвардии.

Росгвардия, как считают в МО Британии, вероятно, готовит новый добровольческий корпус из опытных бойцов ЧВК "Вагнер" для усиления военных усилий России в Украине и расширения российского влияния в Африке.

"Российское государство, вероятно, санкционировало строительство новой базы "Вагнера" и, вероятно, считает, что, подчинив "Вагнера" Росгвардии, оно устранило любую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" может представлять для безопасности российского режима", – констатировали в британском министерстве.

Британская разведка также считает, что в настоящее время на территории Беларуси находится менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер" и их используют в качестве инструкторов.

В одном из предыдущих обзоров разведка также рассказывала, как в России используют остатки ЧВК "Вагнер" после неудачного мятежа Пригожина.