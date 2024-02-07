Розвідка Британії: Режим РФ вважає, що усунув загрозу від групи Вагнера

За оцінкою британського розвідувального співтовариства, російський режим вважає, що зумів усунути будь-які потенційні загрози від групи Вагнера.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Британії щодо війни в Україні у середу, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, новий командир "вагнерівців" Антон "Лотос" Єлізаров зробив своє перше відеозвернення після загибелі Євгенія Пригожина і колишнього польового командира найманців Дмітрія Уткіна в серпні 2023 року.

У своєму відео Єлізаров детально описав місце розташування нової штаб-квартири "Вагнера" в "Казачих лагерях" у Ростовській області.

Єлізаров також стверджував, що на новій базі групи Вагнера буде розміщений новий Добровольчий корпус Національної гвардії Росії, що непрямо підтверджує підпорядкування групи Вагнера Росгвардії.

Росгвардія, як вважають у МО Британії, ймовірно, готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців ПВК "Вагнер" для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці.

"Російська держава, ймовірно, санкціонувала будівництво нової бази "Вагнера" і, ймовірно, вважає, що, підпорядкувавши "Вагнера" Росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" може становити для безпеки російського режиму", – констатували у британському міністерстві.

Британська розвідка також вважає, що на цей час на території Білорусі перебуває менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер" і їх використовують як інструкторів.

В одному з попередніх оглядів розвідка також розповідала, як у Росії використовують залишки ПВК "Вагнер" після невдалого заколоту Пригожина.