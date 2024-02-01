Разведка Британии рассказала о дальнейшей судьбе остатков группы Вагнера

Разведка Великобритании проанализировала данные о дальнейшей судьбе остатков группы Вагнера, которые воевали в Украине, а летом прошлого года попытались устроить мятеж в РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 1 февраля.

Как отметили в ведомстве, три штурмовых отряда "Вагнера" были включены в новое добровольческое формирование Росгвардии.

В обзоре напомнили, что 25 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росгвардии сформировать собственное добровольческое формирование.

В разведке предполагают, что новые добровольческие отряды Росгвардии будут развернуты в Украине и Африке.

Как сообщается, Росгвардия предлагает добровольцам шестимесячные контракты для службы в Украине и девятимесячные для службы в Африке.

"Включение бывших штурмовых отрядов "Вагнера" в состав Добровольческого корпуса Росгвардии с высокой вероятностью указывает на то, что "Вагнер" был успешно подчинен Росгвардии, что усиливает контроль российского государства над группировкой Вагнера", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре британская разведка указывала, что в России больше не предлагают краткосрочные контракты на военную службу заключенным.

Перед этим ведомство проанализировало новые инциденты, когда бомбы российской авиации падали на населенные пункты на территории РФ.