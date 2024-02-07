Швейцария просит Китай присоединиться к глобальному "саммиту мира"

Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в глобальном "саммите мира", усилив давление на Пекин, чтобы тот сыграл свою роль в прекращении войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что обратился с такой просьбой во время встречи в среду с министром иностранных дел Китая Ван И. Кассис сказал, что Ван И "принял к сведению приглашение" и что он ожидает ответа через несколько дней.

"Китай имеет очень прочные отношения с Россией, но все равно готов внести свой вклад в прекращение этой войны", – сказал Кассис на пресс-брифинге в Пекине.

В последние годы Китай пытался создать себе репутацию глобального миротворца. Но его план прекращения огня в Украине не нашел особой поддержки в Киеве, Вашингтоне и других западных столицах с тех пор, как он был объявлен в начале прошлого года.

Китайские власти пропустили встречу советников по национальной безопасности на Мальте в 2023 году, где чиновники из более 55 стран обсуждали стремление Украины заручиться поддержкой ее "формулы мира". Однако Китай присутствовал на летней встрече советников в Джидде.

Пекин оказывает дипломатическую и экономическую поддержку России с тех пор, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в феврале 2022 года. В прошлом году импорт Китая из России в долларовом эквиваленте вырос больше всего за всю историю – этот скачок произошел на фоне того, что многие западные компании избегают ведения бизнеса с Россией, а их правительства наложили на Москву санкции за нападение на Украину.

Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы. Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира". Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.