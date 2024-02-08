Рим говорит, что с задержанной итальянкой в Венгрии теперь обращаются лучше

Обращение с итальянкой Иларией Салис, которую удерживают в будапештской тюрьме по обвинению в якобы причастности к насильственным нападениям на сторонников неонацистов, улучшилось после того, как на прошлой неделе она выразила протест венгерским властям.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, в среду с Салис встретился посол, которому она рассказала об улучшении санитарно-гигиенических условий и более дружественном отношении со стороны тюремного персонала.

Он отметил, что соотечественница также может свободно общаться со своей семьей и посольством, и теперь имеет доступ к видеоматериалам, которые стали основой обвинений против нее.

Впрочем, указал глава МИД, она еще не получила итальянский перевод своих судебных документов.

"Посольство поднимет этот вопрос", – добавил Таяни.

Прокуроры требуют 11 лет заключения для Салис, которая в следующий раз предстанет перед судом 24 мая.

Ранее Италия возмутилась условиями содержания в Венгрии своей гражданки, 39-летней Иларии Салис, которой инкриминируют заговор с целью совершения нападения с причинением тяжких телесных повреждений. Она не признает себя виновной.

Дело Салис впервые привлекло внимание итальянцев в октябре прошлого года, когда ее отец заявил о суровых условиях содержания женщины. А бывший сокамерник Салис утверждает, что ее умышленно держат в камере, "полной крыс и насекомых".

На ситуацию с содержанием Иларии Салис пока не реагировала премьер Италии Джорджия Мелони, хотя ее к этому активно призывают представители как правительственной коалиции, так и оппозиции.

Это может бросить тень на усилия Рима и Будапешта, направленные на вхождение партии премьера Виктора Орбана "Фидес" в возглавляемую Мелони группу Европарламента "Европейские консерваторы и реформисты" накануне выборов в июне.