Извержение в Исландии: лава уничтожила несколько домов, но защитные стены сработали

С начала нового извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес лава уничтожила три жилых дома в эвакуированном городке Гриндавик.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

В службе гражданской защиты сообщили, что поток лавы уничтожил три дома на окраине города. Подземные толчки перед извержением дополнительно повредили дома в Гриндавике.

В то же время построенные еще в ноябре защитные стены помогли направить поток лавы с более древней, более глубокой трещины в западном направлении.

На утро 15 января извержение из трещины, из которой лава достигла города, очень ослабло.

Метеорологическое ведомство информирует, что с начала нового извержения разлом не изменился и пока нет признаков, что откроются новые трещины.

Глава службы гражданской защиты Видир Рейниссон отметил, что страна проживает "события, которые будут вспоминать долго", и не исключает, что это лишь начало новой серии чрезвычайных ситуаций, с которыми будет сложно справиться.

"У нас уже большой опыт в этой сфере, но это самое серьезное вулканическое извержение в Исландии с января 1973 года", – отметил он.

Премьер Исландии Катрин Якобсдоттир выразила соболезнования жителям Гриндавика и пообещала государственную поддержку, в частности в вопросе нового жилья.

Профессор-геофизик Магнус Туми Гудмундссон отметил, что дальше извержение вероятно уменьшится в масштабах и лава будет выходить из нескольких, а возможно только одного места. По его словам, сила извержения уже уменьшается, но пока рано прогнозировать, как быстро будет продолжаться этот процесс дальше.

Напомним, извержение к северу от Гриндавика возобновилось утром в воскресенье, менее чем через месяц после завершения декабрьского извержения в этом районе. Лава начала извергаться из новой трещины, открывшейся совсем рядом с городом.

Во время извержения 18-22 декабря город остался невредимым, хотя были опасения, что лава изначально пойдет в направлении Гриндавика.