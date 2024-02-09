Часть Исландии осталась без отопления из-за извержения вулкана

В Исландии тысячи домохозяйств остались без отопления в середине зимы из-за третьего с декабря извержения вулкана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Интенсивность извержения уменьшилась к обеду четверга, сообщили в исландском метеорологическом управлении, которое занимается мониторингом вулканов.

Тем не менее, поток лавы попал в водопроводные трубы в регионе к югу от столицы, нарушив поставки геотермально нагретой воды, используемой для обогрева домов, и заставив Агентство гражданской защиты повысить уровень тревоги до чрезвычайного положения.

Аэропорт Рейкьявика Кефлавик также потерял доступ к горячей воде, но сообщил, что в остальном он работает в обычном режиме.

Температура в этом районе составляла -7 градусов по Цельсию и, по прогнозам, вечером опустится до -10 градусов по Цельсию.

Рикке Педерсен, возглавляющий исследовательскую группу Северного вулканологического центра, базирующегося в Рейкьявике, сообщил, что более 20 000 человек потеряли доступ к горячей воде.

Агентство гражданской защиты попросило людей в пострадавшем районе использовать только один небольшой электрический обогреватель на домохозяйство, чтобы предотвратить отключение электроэнергии.

Восстановление горячего водоснабжения через аварийный трубопровод, который уже строится, может занять несколько дней.

Вулканические вспышки на полуострове Рейкьянес – это так называемые трещинные извержения, которые обычно не вызывают больших взрывов или значительного рассеивания пепла в стратосфере.

Однако ученые опасаются, что они могут длиться годами, и исландские власти начали строить дамбы, чтобы отвести горящие лавовые потоки от домов и критически важных объектов инфраструктуры.

Напомним, возобновление извержения на полуострове Рейкьянес, вплотную к рыбацкому городку Гриндавик, утром 8 февраля является уже третьим за последние несколько месяцев.

Первое извержение началось 18 декабря, второе – 14 января. Во время второго эпизода открылась дополнительная трещина, лава из которой обошла защитную стену возле города и уничтожила три дома в Гриндавике.