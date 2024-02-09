Блинкен на следующей неделе летит в Европу

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прибудет в Европу, прежде всего для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, на полях которой состоится ряд двусторонних встреч.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в объявлении Государственного департамента США.

Визит Блинкена в Европу, который в целом продлится с 14 по 17 февраля, начнется с Албании, которую США называют "ключевым партнером по поддержанию стабильности на Западных Балканах и надежным союзником в поддержке Украины".

На Мюнхенской конференции по безопасности Блинкен будет в составе более широкой американской делегации, которую возглавит вице-президент Камала Харрис.

"Госсекретарь проведет двусторонние встречи, на которых подчеркнет продолжающуюся поддержку народа Украины со стороны США, продолжит дискуссии с партнерами о том, как достичь устойчивого мира и безопасности на Ближнем Востоке, а также подчеркнет наши непоколебимые обязательства для трансатлантической безопасности", – рассказали в Госдепе.

На нынешнюю конференцию не пригласили представителей правительства России и Ирана, как и крайне правых и крайне левых в Германии.

По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

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