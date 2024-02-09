Блінкен наступного тижня летить до Європи  

Держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня прибуде у Європу, передусім для участі у Мюнхенській конференції з безпеки, на полях якої відбудеться низка двосторонніх зустрічей.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні Державного департаменту США.

Візит Блінкена у Європу, що загалом триватиме з 14 по 17 лютого, почнеться з Албанії, яку США називають "ключовим партнером з підтримання стабільності на Західних Балканах і надійним союзником у підтримці України".

На Мюнхенській конференції з безпеки Блінкен буде у складі ширшої американської делегації, яку очолить віцепрезидентка Камала Гарріс.

"Держсекретар проведе двосторонні зустрічі, на яких підкреслить триваючу підтримку народу України з боку США, продовжить дискусії з партнерами про те, як досягти сталого миру і безпеки на Близькому Сході, а також підкреслить наші непохитні зобов’язання для трансатлантичної безпеки", – розповіли у Держдепі.

На цьогорічну конференцію не запросили представників уряду Росії та Ірану, як і крайніх правих та крайніх лівих у Німеччині.

За інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський може бути фізично присутній на Мюнхенській безпековій конференції.

Читайте також: Нова стратегія порятунку демократії: як змінюються настрої Заходу перед конференцією у Мюнхені