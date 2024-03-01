Орбан подтвердил встречу с Трампом, который "сможет остановить войны"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил информацию о том, что на следующей неделе встретится с вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Об этом он сказал 1 марта на дипломатическом форуме в Анталии, его цитирует журнал Mandiner, сообщает "Европейская правда".

По мнению Орбана, Трамп будет сильным президентом США, который сможет остановить войны – между Россией и Украиной и на Ближнем Востоке между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Венгерский премьер также повторил неоднократно озвученные тезисы, что выступает за скорейший мир в Украине, потому что он нужен "в интересах всего мира", и напомнил, что в соседнем государстве живут венгры, "многие из которых погибли в ходе боевых действий".

СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 марта на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

В последнее время заявления Трампа вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу. На одном предвыборном мероприятии Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".