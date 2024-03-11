В Венгрии объяснили, почему Орбан взял к Трампу младшую дочь вместо жены

В пресс-службе венгерского премьера Виктора Орбана объяснили, почему его во время поездки в имение экс-президента США Дональда Трампа сопровождала младшая дочь Флора, а не жена.

Об этом в ответ на запрос 24.hu заявил руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши, сообщает "Европейская правда".

По его словам, жена главы правительства Венгрии Анико Леваи не смогла сопровождать его к Трампу.

"Поскольку Виктора Орбана не могла сопровождать жена, его выручила дочь, которая поехала с ним на встречу с супругами Трампов", – отметил Хаваши.

Он добавил, что Орбан сам оплатит расходы на поездку своей 19-летней дочери, в соответствии с правилами, которые применяются в таких случаях.

В пятницу Орбан отправился в США, чтобы встретиться с Дональдом Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго, что в штате Флорида. После встречи состоялись ужин и концерт.

После встречи Орбан в очередной раз расхвалил Трампа, заявив, что если бы тот вернулся к власти, "мир стал бы лучше". Трамп также выдал порцию комплиментов Орбану, назвав его "фантастическим лидером".