Орбан расхвалил Трампа после встречи: Мир стал бы лучше, если бы вы вернулись

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз расхвалил бывшего президента США Дональда Трампа после личной встречи в Мар-а-Лаго.

Заявление Орбана приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

"Нам, венграм, остается только одно – честно признать: мир стал бы лучше, и для Венгрии было бы лучше, если бы господин президент Дональд Трамп вернулся (к власти)", – сказал он.

Обран также повторил свои предыдущие заявления, что при президентстве Трампа на Ближнем Востоке и в Украине был мир.

По его словам, Трамп "предложил уважение в мире и тем самым создал условия для мира".

Он также выразил надежду, что его возвращение в Белый дом оживит двусторонние торговые отношения.

После встречи в имении Трампа во Флориде он с Орбаном планировал и послушать концерт, сообщил представитель венгерского премьера Берталан Хаваши.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. Они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны".

Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась" и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.