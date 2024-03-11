В Угорщині пояснили, чому Орбан взяв до Трампа молодшу доньку замість дружини

У пресслужбі угорського прем’єра Віктора Орбана пояснили, чому його під час поїздки до маєтку експрезидента США Дональда Трампа супроводжувала молодша донька Флора, а не дружина.

Про це у відповідь на запит 24.hu розповів керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини Берталан Хаваші, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, дружина очільника уряду Угорщини Аніко Леваї не змогла супроводжувати прем'єр-міністра під час його візиту, із якої причини – речник не пояснив.

"Оскільки Віктора Орбана не могла супроводжувати дружина, його виручила донька, яка поїхала з ним на зустріч з подружжям Трампів", – зазначив Хаваші.

Він додав, що Орбан сам оплатить витрати на поїздку своєї 19-річної доньки, відповідно до правил, які застосовуються в таких випадках.

У п'ятницю Орбан вирушив до США, щоб зустрітися з Дональдом Трампом у його резиденції в Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида. Після зустрічі відбулися вечеря і концерт.

Орбан після зустрічі вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що із його поверненням до влади "світ став би кращий". Трамп також видав порцію компліментів Орбану, назвавши його "фантастичним лідером".

Крім того, Орбан розповів, що Трамп пообіцяв не надавати Україні фінансову допомогу у разі повернення до Білого дому.