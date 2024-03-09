Трамп обменялся комплиментами с Орбаном, назвав его "фантастическим лидером"

Бывший президент США Дональд Трамп выдал порцию комплиментов венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, назвав его "фантастическим лидером".

Свои заявления он сделал перед гостями в своем имении Мар-а-Лаго, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Трамп сказал, что Орбан – "фигура, которая не вызывает споров, потому что он говорит: "Так будет", и на этом все заканчивается".

"Верно? Он же босс. Нет – он великий лидер, фантастический лидер", – добавил экс-глава Белого дома.

Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. Они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны".

После встречи Орбан в очередной раз расхвалил Трампа, заявив, что если бы тот вернулся к власти, "мир стал бы лучше".

В то же время президент США Джо Байден раскритиковал встречу Орбана с Трампом.