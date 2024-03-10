Байден: Нетаньяху вредит Израилю своим подходом к борьбе с ХАМАС

Президент США Джо Байден считает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху "больше вредит Израилю, чем помогает ему" в том, как он подходит к войне против ХАМАС в Газе.

Заявление американского президента приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Байден поддержал право Израиля бороться с ХАМАС после нападения 7 октября, но сказал, что Нетаньяху "должен уделять больше внимания невинным жертвам, которые погибают в результате совершенных действий".

"Это противоречит тому, что отстаивает Израиль. И я думаю, что это большая ошибка", – отметил он, говоря о количестве жертв в Газе.

Байден сказал, что потенциальная израильская операция в городе Рафах в Газе, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".

В то же время он добавил, что оборона Израиля "все еще остается критически важной", поэтому для него нет "никакой красной линии", которая бы заставила его прекратить поставки Израилю ракет для систем ПВО "Железный купол".

Байден заявил, что готов изложить свою позицию непосредственно в израильском Кнессете, совершив еще одну поездку в страну. При этом он отказался уточнить, как и может ли такая поездка состояться.

Недавно Байден заявил, что сомневается в возможности установления прекращения огня в Газе перед началом священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в ближайшие дни.

Перед этим вице-президент США Камала Харрис приняла в Белом доме члена военного кабинета Израиля Бени Ганца на фоне ожидаемого продолжения наступления Израиля на крайний юг сектора Газа.

В Белом доме неофициально комментировали СМИ, что Израиль "в целом" согласился на предложение о шестинедельном прекращении огня в Газе.