В правительстве Германии считают, что Израиль должен изменить стратегию в Газе

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Израиль изменить свою стратегию в Газе.

Заявление немецкого министра приводит DW, сообщает "Европейская правда".

"Израиль должен изменить свою стратегию в секторе Газа", – заявил он после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

По словам Хабека, это не означает, что Израиль не должен воевать с ХАМАС.

Однако он подчеркнул, что сейчас количество жертв среди гражданского населения слишком велико.

Вице-канцлер отметил, что Германия не может смириться с полным отсутствием защиты гражданского населения.

Его слова перекликаются с недавними комментариями президента США Джо Байдена, который заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "наносит вред Израилю", и призвал его "уделять больше внимания невинным, которые погибают в результате совершенных действий".

Вице-канцлер Германии заявил, что поддерживает Байдена и считает, что они прозвучали с места "солидарности с Израилем".

Недавно Байден заявил, что сомневается в возможности установления прекращения огня в Газе перед началом священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в ближайшие дни.

Перед этим вице-президент США Камала Харрис приняла в Белом доме члена военного кабинета Израиля Бени Ганца на фоне ожидаемого продолжения наступления Израиля на крайний юг сектора Газа.

В Белом доме неофициально комментировали СМИ, что Израиль "в целом" согласился на предложение о шестинедельном прекращении огня в Газе.