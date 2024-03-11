В Швейцарии нашли мертвыми пятерых лыжников, которые ранее пропали в Альпах

Спасатели нашли тела пятерых лыжников в горах на юго-востоке Швейцарии, шестого пропавшего до сих пор ищут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Полиция швейцарского кантона Вале в воскресенье начала поиски шести человек, которые считались пропавшими без вести после того, как отправились в лыжный тур из альпийского городка Церматт.

Поиски осложняли плохие погодные условия и риск схода лавин, однако команда спасателей обнаружила тела пяти лыжников.

По данным полиции, лыжникам было от 21 до 58 лет. Группа пропала вблизи 3706-метровой горы Тет-Бланш.

Церматт – популярный горный курорт, где туристы со всего мира занимаются горнолыжным спортом.

Накануне стало известно, что спасательные службы начали поиски шести лыжников, которые исчезли в швейцарских Альпах в сложных погодных условиях.

Ранее четыре лыжника погибли в результате схода лавины в горном регионе Овернь в центральной Франции.