В Швейцарии нашли мертвыми пятерых лыжников, которые ранее пропали в Альпах
Спасатели нашли тела пятерых лыжников в горах на юго-востоке Швейцарии, шестого пропавшего до сих пор ищут.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Полиция швейцарского кантона Вале в воскресенье начала поиски шести человек, которые считались пропавшими без вести после того, как отправились в лыжный тур из альпийского городка Церматт.
Поиски осложняли плохие погодные условия и риск схода лавин, однако команда спасателей обнаружила тела пяти лыжников.
По данным полиции, лыжникам было от 21 до 58 лет. Группа пропала вблизи 3706-метровой горы Тет-Бланш.
Церматт – популярный горный курорт, где туристы со всего мира занимаются горнолыжным спортом.
Накануне стало известно, что спасательные службы начали поиски шести лыжников, которые исчезли в швейцарских Альпах в сложных погодных условиях.
Ранее четыре лыжника погибли в результате схода лавины в горном регионе Овернь в центральной Франции.