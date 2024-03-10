В Швейцарии ищут 6 лыжников, которые пропали в Альпах

Спасательные службы начали поиски шести лыжников, которые исчезли в швейцарских Альпах в сложных погодных условиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В заявлении полиции кантона Вале говорится, что поиски начались в субботу между курортом Церматт и селом Аролла, недалеко от границы с Италией.

"Группа начала свой тур в субботу в Церматте, а позже ее объявили пропавшей без вести в районе (горы) Тет Бланш", – отметили правоохранители.

По словам полиции, которая не разглашает информацию о шести пропавших людях, погодные условия сейчас очень плохие, что делает реагирование на чрезвычайные ситуации очень сложным, сообщает Reuters.

Церматт – популярный горный курорт, где туристы со всего мира занимаются горнолыжным спортом.

Недавно сообщалось, что датский лыжник получил ранения в результате нападения медведя в природном парке в Северной Македонии, где мягкая зима привела к резкому увеличению популяции бурых медведей.

Ранее четыре лыжника погибли в результате схода лавины в горном регионе Овернь в центральной Франции.

В начале февраля на австрийском горнолыжном курорте Зальбах-Гинтерглемм в результате несчастного случая погиб гражданин Нидерландов.

Перед этим в Польше умер в больнице турист, который попал в лавину в польских Татрах.