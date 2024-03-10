Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому Франциску после его заявлений о том, что Украина должна иметь отвагу "белого флага", и вести переговоры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

"Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов", – подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД Украины, сильнее тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами".

"Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь", – отметил Кулеба.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Украины поблагодарил Папу Франциска "за постоянные молитвы за мир".

"Продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность осуществить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", – подытожил он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

После того, как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя слова Папы, подчеркнул, что "нельзя капитулировать перед злом".